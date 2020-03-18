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В Україні зафіксовано уже 16 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на 22:00 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МОЗ.

"Станом на 22:00 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2)", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві повідомили, що отримано за сьогодні пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.

"Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб", - додали у пресслужбі.

Раніше було відомо, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.

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