В Украине зафиксировано уже 16 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.
"По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2)", - говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщили, что получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.
"Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - добавили в пресс-службе.
Ранее было известно, что в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.