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З'явилась онлайн карта поширення коронавірусу в Україні

З'явилась онлайн карта поширення коронавірусу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні запустили карту за допомогою якої можна спостерігати за поширенням коронавірусу у середині країни у режимі реального часу. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані сайту.

Зазначимо, що на карті підозри зображені помаранчевим кольором, підтверджені випадки захворювання на коронавірус – червоним та зеленим - населені пункти, де немає захворівших.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.

Додамо, що наразі 11 буковинців очікують результати тестів щодо інфікування коронавірусом, окрім того завтра перевірять ще 20 осіб, які під наглядом лікарів і мають підозру можливого інфікування. 

Українські Національні Новини

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