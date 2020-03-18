З'явилась онлайн карта поширення коронавірусу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні запустили карту за допомогою якої можна спостерігати за поширенням коронавірусу у середині країни у режимі реального часу. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані сайту.
Зазначимо, що на карті підозри зображені помаранчевим кольором, підтверджені випадки захворювання на коронавірус – червоним та зеленим - населені пункти, де немає захворівших.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.
Додамо, що наразі 11 буковинців очікують результати тестів щодо інфікування коронавірусом, окрім того завтра перевірять ще 20 осіб, які під наглядом лікарів і мають підозру можливого інфікування.