Появилась онлайн карта распространения коронавируса в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине запустили карту с помощью которой можно наблюдать за распространением коронавируса внутри страны в режиме реального времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта.
Отметим, что на карте подозрения изображены оранжевым цветом, подтвержденные случаи заболевания коронавирусом - красным и зеленым - населенные пункты, где нет заболевших.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.
Добавим, что сейчас 11 буковинцев ожидают результаты тестов инфицирования коронавируса, кроме того завтра проверят еще 20 человек, которые под наблюдением врачей и имеют подозрения на возможное инфицирование.