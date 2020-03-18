Перший випадок інфікування коронавірусом на Київщині: з'явилися подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Житель Київської області, у якого виявили коронавірус, перебуває на самоізоляції. Над ним встановлений медико-санітарний нагляд. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської ОДА.
"Після повернення з-за кордону чоловікові стало зле і він звернувся по допомогу до столичної клініки. Там у нього взяли аналізи, які доставили у центральну вірусологічну лабораторію Центру Громадського Здоров'я МОЗ України, де й підтвердився факт наявності коронавірусу", - повідомили в ОДА.
За даними пресслужби, на цей час пацієнт перебуває на самоізоляції. Над ними встановлений медико-санітарний нагляд. Його близькі також перебувають на самоізоляції.
Медики звертають увагу, що від вчасного звернення до лікаря може залежати життя та здоров’я.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.