Первый случай инфицирования коронавирусом в Киевской области: появились подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Житель Киевской области, у которого обнаружили коронавирус, находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.
"После возвращения из-за границы мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра Общественного Здоровья МОЗ Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса", - сообщили в ОГА.
По данным пресс-службы, в настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.
Медики обращают внимание, что от своевременного обращения к врачу может зависеть жизнь и здоровье.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.