У Чернівцях завтра перевірять ще 20 осіб на можливе інфікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Наразі 11 буковинців очікують результати тестів щодо інфікування коронавірусом, окрім того завтра перевірять ще 20 осіб, які під наглядом лікарів і мають підозру можливого інфікування. Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“... ще 11 буковинців очікують на результати аналізів... Завтра, 19 березня, силами нашого лабораторного центру буде здійснено аналіз ще для 20 осіб, які перебувають під наглядом лікарів і мають підозру можливого інфікування”, — зазначив він.
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Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.