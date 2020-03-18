У Дніпрі обстежують 8 людей з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В інфекційній лікарні № 21 Дніпра перебуває вісім людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерія Сердюка, передає УНН.
Так, зі слів Сердюка, семеро пацієнтів почуваються нормально, у них зафіксоване незначне підвищення температури — від 36,7 до 37,1 градуса.
“Ці люди почуваються нормально, але ми не можемо змінити протокол. Вони перебувають на обстеженні”, — сказав Сердюк.
Водночас, станом на 18 березня на Дніпропетровщині немає жодного зареєстрованого випадку інфікування коронавірусом.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню сьогодні надійшло ще троє людей з підозрою на коронавірус.