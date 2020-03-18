В Івано-Франківську повідомили про три нові підозри на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 бкрезня. УНН. В Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню сьогодні надійшло ще троє людей з підозрою на коронавірус. Про це у відеозверненні на Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає УНН.
“Як стало відомо, в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні зафіксовано 9 підозр на коронавірус. Ще три, станом на зараз, надійшли паціенти. Також... вчора вночі одна жінка з Івано-Франківська з підозрою на коронавірус, нажаль, померла. Тому це такі тривожні новини”, — розповів Марцінків.
Він закликав мешканців міста зберігати спокій та не виходити з оселі без потреби.
Як повідомляв УНН, на Прикарпатті померла жінка, аналізи якої відправили для перевірки на коронавірус.