В Ивано-Франковске сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 бкрезня. УНН. В Ивано-Франковске областную инфекционную больницу сегодня поступило еще три человека с подозрением на коронавирус. Об этом в видеообращении на Facebook сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает УНН.
“Как стало известно, в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице зафиксировано 9 подозрений на коронавирус. Еще три, по состоянию на сейчас, поступили пациента. Также... вчера ночью одна женщина из Ивано-Франковска с подозрением на коронавирус, к сожалению, умерла. Поэтому это тревожные новости”, — рассказал Марцинкив.
Он призвал жителей города сохранять спокойствие и не выходить из дома без надобности.
Как сообщал УНН, на Прикарпатье умерла женщина, анализы которой отправили для проверки на коронавирус.