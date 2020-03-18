На Прикарпатті померла жінка, в якої підозрюють CОVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Прикарпатті померла жінка, аналізи якої відправили для перевірки на коронавірус. Ще дев’ять осіб з підозрою перебувають в інфекційній лікарні. Про це сьогодні під час брифінгу розповів т.в.о. голови обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає УНН з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА.
“На сьогодні в області немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання на коронавірусну інфекцію. Із підозрою в інфекційній лікарні перебувають 9 осіб. Також маємо один смертельний випадок, коли внаслідок ускладнення від грипу померла жінка. Її аналізи відправлено у лабораторний центр міста Києва. Результати очікуємо”, — наголосив Федорів.
З його слів, в області обладнано 405 ліжкомісць для хворих. У разі поширення CОVID-19, пацієнтів, які наразі перебувають на лікуванні в обласній клінічній інфекційній лікарні, буде переведено до інших медустанов.
Нагадаємо, на території ОРДЛО за тиждень до лікарів звернулося близько 600 людей з симптомами ГРВІ, крім того у 91 людини є підозра на пневмонію.