На Прикарпатті померла жінка, в якої підозрюють CОVID-19

КИЇВ. 18 березня. УНН. На Прикарпатті померла жінка, аналізи якої відправили для перевірки на коронавірус. Ще дев’ять осіб з підозрою перебувають в інфекційній лікарні. Про це сьогодні під час брифінгу розповів т.в.о. голови обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає УНН з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА.