На окупованому Донбасі до лікарів звернулося близько 600 людей з симптомами ГРВІ - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На території ОРДЛО за тиждень до лікарів звернулося близько 600 людей з симптомами ГРВІ, крім того у 91 людини є підозра на пневмонію. Через відсутність тестів на визначення COVID-19 лікарі не мають змоги встановити етіологію пневмонії. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За минулий тиждень близько 600 місцевих жителів звернулися до лікарів з симптомами ГРВІ. Крім того, з підозрою на пневмонію — 91 людина. На жаль, аналогічна інформація стосовно захворюваності на тимчасово окупованій території Криму відсутня. Через те, що на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей відсутні тести на визначення COVID-19 лікарі не мають змоги встановити етіологію пневмонії”, — зазначає омбудсмен.
У зв’язку з цим Денісова звертається до міжнародних організацій з проханням сприяти у максимальному забезпеченні тестами на визначення COVID-19 на цих територіях.
“Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до вказаних територій звернути увагу на ситуацію, що склалася, а також сприяти у максимальному забезпеченню тестами на визначення COVID-19, медичними препаратами, та засобами особистого захисту цивільного населення, а також провести інформаційну кампанію щодо недопущення поширення коронавірусу”, — додає вона.
Нагадаємо, станом на 6:00 середи у світі зареєстровано 198 004 осіб інфікованих, одужали 81 947 людей, кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 7 948 осіб.
Як повідомляв УНН, в Україні, станом на ранок 18 березня, зареєстровано 14 випадків хвороби COVID-19, з них 2 — летальні.