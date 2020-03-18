На окупованому Донбасі до лікарів звернулося близько 600 людей з симптомами ГРВІ - Денісова

КИЇВ. 18 березня. УНН. На території ОРДЛО за тиждень до лікарів звернулося близько 600 людей з симптомами ГРВІ, крім того у 91 людини є підозра на пневмонію. Через відсутність тестів на визначення COVID-19 лікарі не мають змоги встановити етіологію пневмонії. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.