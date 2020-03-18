На оккупированном Донбассе к врачам обратилось около 600 человек с симптомами ОРВИ - Денисова

КИЕВ. 18 марта. УНН. На территории ОРДЛО за неделю к врачам обратилось около 600 человек с симптомами ОРВИ, кроме того у 91 человека есть подозрение на пневмонию. Из-за отсутствия тестов на определение COVID-19 врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.