На оккупированном Донбассе к врачам обратилось около 600 человек с симптомами ОРВИ - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На территории ОРДЛО за неделю к врачам обратилось около 600 человек с симптомами ОРВИ, кроме того у 91 человека есть подозрение на пневмонию. Из-за отсутствия тестов на определение COVID-19 врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует. Так как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19 врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии", - отмечает омбудсмен.
В связи с этим Денисова обращается к международным организациям с просьбой оказать содействие в максимальном обеспечении тестами на определение COVID-19 на этих территориях.
"Обращаюсь к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к указанным территориям обратить внимание на сложившуюся ситуацию, а также способствовать максимальному обеспечению тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущения распространения коронавируса", - добавляет она.
Напомним, по состоянию на 6:00 среды в мире зарегистрировано 198 004 человек инфицированных, выздоровели 81947 человек, число умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 7948 человек.
Как сообщал УНН, в Украине, по состоянию на утро 18 марта, зарегистрировано 14 случаев болезни COVID-19, из них 2 - летальные.