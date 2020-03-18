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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101056 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104438 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106445 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 105369 просмотра

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На оккупированном Донбассе к врачам обратилось около 600 человек с симптомами ОРВИ - Денисова

На оккупированном Донбассе к врачам обратилось около 600 человек с симптомами ОРВИ - Денисова

Киев  •  УНН

 • 10735 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На территории ОРДЛО за неделю к врачам обратилось около 600 человек с симптомами ОРВИ, кроме того у 91 человека есть подозрение на пневмонию. Из-за отсутствия тестов на определение COVID-19 врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует. Так как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19 врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии", - отмечает омбудсмен.

В связи с этим Денисова обращается к международным организациям с просьбой оказать содействие в максимальном обеспечении тестами на определение COVID-19 на этих территориях.

"Обращаюсь к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к указанным территориям обратить внимание на сложившуюся ситуацию, а также способствовать максимальному обеспечению тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущения распространения коронавируса", - добавляет она.

Напомним, по состоянию на 6:00 среды в мире зарегистрировано 198 004 человек инфицированных, выздоровели 81947 человек, число умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 7948 человек.

Как сообщал УНН, в Украине, по состоянию на утро 18 марта, зарегистрировано 14 случаев болезни COVID-19, из них 2 - летальные.

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