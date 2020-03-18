В Україні наразі зареєстровано 14 випадків інфікування коронавірусом – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні, станом на ранок 18 березня, зареєстровано 14 випадків хвороби COVID-19, з них 2 - летальні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Станом на ранок 18 березня, в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область – 10 (1 летальний), Київська область – 3, Житомирська – 1 (летальний)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області троє інфікованих коронавірусом дітей та їхня матір не мають підвищеної температури тіла та пневмонії.
Як повідомлялося в УНН, з-поміж 10 випадків інфікування коронавірусом на Буковині — сім встановлено у осіб, які контактували з першими інфікованими.