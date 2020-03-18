В Украине сейчас зарегистрировано 14 случаев инфицирования коронавирусом - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине, по состоянию на утро 18 марта, зарегистрировано 14 случаев болезни COVID-19, из них 2 - летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"По состоянию на утро 18 марта, в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области трое инфицированных коронавирусом детей и их мать не имеют повышенной температуры тела и пневмонии.
Как сообщалось в УНН, среди 10 случаев инфицирования коронавирусом на Буковине - семь установлено у лиц, контактировавших с первыми инфицированными.