В Украине сейчас зарегистрировано 14 случаев инфицирования коронавирусом - МОЗ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105422 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108161 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110091 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108640 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118718 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102070 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106225 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106806 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131700 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Украине сейчас зарегистрировано 14 случаев инфицирования коронавирусом - МОЗ

В Украине сейчас зарегистрировано 14 случаев инфицирования коронавирусом - МОЗ

Киев  •  УНН

 • 25041 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине, по состоянию на утро 18 марта, зарегистрировано 14 случаев болезни COVID-19, из них 2 - летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"По состоянию на утро 18 марта, в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области трое инфицированных коронавирусом детей и их мать не имеют повышенной температуры тела и пневмонии.

Как сообщалось в УНН, среди 10 случаев инфицирования коронавирусом на Буковине - семь установлено у лиц, контактировавших с первыми инфицированными.

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