Коронавірус на Буковині: з 10 інфікованих - сім випадків захворювання встановлено у контактних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З-поміж 10 випадків інфікування коронавірусом на Буковині — сім встановлено у осіб, що контактували з першими інфікованими. Про це заявила заступниця голови ОДА Наталя Гусак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“+ 6 встановлених випадків коронавірусу в нашій області. З 10 встановлених випадків 7 у контактних осіб. Це означає, що наші епідеміологи працюють ефективно із значними застереженнями і на випередження”, — йдеться у повідомленні.
“Для тих хто любить зради і паніку — поділіться краще нею з друзями з інших областей. А в нашій області саме час подякувати нашим епідеміолагам та інфекціоністам за те, що дозволяють вчасно локалізовувати підозри і випадки”, — зазначила вона.
Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.