Коронавирус на Буковине: из 10 инфицированных - семь случаев заболевания установлены у контактных лиц

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100453 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103621 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105662 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104645 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113297 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100840 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105295 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106654 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131570 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коронавирус на Буковине: из 10 инфицированных - семь случаев заболевания установлены у контактных лиц

Коронавирус на Буковине: из 10 инфицированных - семь случаев заболевания установлены у контактных лиц

Киев  •  УНН

 • 14787 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Среди 10 случаев инфицирования коронавирусом на Буковине - семь установлено у лиц, контактировавших с первыми инфицированными. Об этом заявила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак на своей странице в Facebook, передает УНН.

“+6 установленных случаев коронавируса в нашей области. Из 10 установленных случаев 7 у контактных лиц. Это означает, что наши эпидемиологи работают эффективно со значительными предостережениями и на опережение”, — говорится в сообщении.

“Для тех кто любит измены и панику — поделитесь лучше ею с друзьями из других областей. А в нашей области самое время поблагодарить наших эпидемологов и инфекционистов за то, что позволяют вовремя локализовать подозрения и случаи”, — отметила она.

Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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