Коронавирус на Буковине: из 10 инфицированных - семь случаев заболевания установлены у контактных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Среди 10 случаев инфицирования коронавирусом на Буковине - семь установлено у лиц, контактировавших с первыми инфицированными. Об этом заявила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак на своей странице в Facebook, передает УНН.
“+6 установленных случаев коронавируса в нашей области. Из 10 установленных случаев 7 у контактных лиц. Это означает, что наши эпидемиологи работают эффективно со значительными предостережениями и на опережение”, — говорится в сообщении.
“Для тех кто любит измены и панику — поделитесь лучше ею с друзьями из других областей. А в нашей области самое время поблагодарить наших эпидемологов и инфекционистов за то, что позволяют вовремя локализовать подозрения и случаи”, — отметила она.
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.