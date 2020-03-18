В ОДА розповіли про стан заражених коронавірусом дітей у Чернівецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області троє інфікованих коронавірусом дітей та їхня матір не мають підвищеної температури тіла та пневмонії. По це журналісту УНН повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак.
“Стан трьох дітей стабільний, після першої доби після госпіталізації жоден не мав підвищеної температури, пневмонії ні в кого не виявлено. Ми працюємо з випадками середньої складності. Вони отримують все необхідне лікування”, - розповіла Гусак.
За її словами, у двох мам також немає підвищеної температури та пневмонії.
Як повідомлялося, з-поміж 10 випадків інфікування коронавірусом на Буковині — сім встановлено у осіб, що контактували з першими інфікованими.
Нагадаємо,станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.