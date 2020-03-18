В ОГА рассказали о состоянии зараженных коронавирусом детей в Черновицкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черновицкой области трое инфицированных коронавирусом детей и их мать не имеют повышенной температуры тела и пневмонии. По этом журналисту УНН сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
"Состояние троих детей стабильное, после первых суток после госпитализации ни один не имел повышенной температуры, пневмонии ни у кого не обнаружено. Мы работаем со случаями средней сложности. Они получают все необходимое лечение", - рассказала Гусак.
По ее словам, у двух мам тоже нет повышенной температуры и пневмонии.
Как сообщалось, среди 10 случаев инфицирования коронавирусом на Буковине - семь установлено у лиц, контактировавших с первыми инфицированными.
Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.