Кількість інфікованих коронавірусом у світі наблизилась до 200 тис., померлих - майже 8 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на 6:00 середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 7 948 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб — 81,074 людей. Всього у світі 198 004 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 81 947 людей. Напередодні з провінції Хубей в Китаї відкликали 3,7 тис. медиків через поліпшення епідемічної ситуації.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (31 506), Іран (16 169), Іспанія (11 826) та Німеччина (9 360), яка випередила Південну Корею (8 413).
Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.