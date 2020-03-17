З провінції Хубей в Китаї відкликали 3,7 тис. медиків через поліпшення епідемічної ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Близько 3,7 тис. медиків, що були направлені в китайську провінцію Хубей з інших регіонів Китаю, були направлені додому на тлі поліпшення епідемічної ситуації. Про це у вівторок повідомило агентство Xinhua, передає УНН.
За даними видання, мова йде про 41 загон медичних працівників. Ці лікарі та санітари працювали в 14 тимчасових медичних центрах та семи стаціонарних лікарнях в Ухані - адміністративному центрі провінції.
У КНР, згідно з останніми даними держкомітету з гігієни та охорони здоров'я, кількість жертв коронавірусу за добу зросла на 13 (12 летальних випадків зафіксовано в провінції Хубей), випадків зараження - на 21, одужали ще 930 осіб. В цілому в Китаї виявлено 80 881 випадок зараження коронавірусом, при цьому 68 869 людей одужали, 3 226 померли.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.