З провінції Хубей в Китаї відкликали 3,7 тис. медиків через поліпшення епідемічної ситуації

КИЇВ. 17 березня. УНН. Близько 3,7 тис. медиків, що були направлені в китайську провінцію Хубей з інших регіонів Китаю, були направлені додому на тлі поліпшення епідемічної ситуації. Про це у вівторок повідомило агентство Xinhua, передає УНН.