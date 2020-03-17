Из провинции Хубэй в Китае отозвали 3,7 тыс. медиков из-за улучшения эпидемической ситуации

КИЕВ. 17 марта. УНН. Около 3,7 тыс. медиков, которые были направлены в китайскую провинцию Хубэй из других регионов Китая, были направлены домой на фоне улучшения эпидемической ситуации. Об этом во вторник сообщило агентство Xinhua, передает УНН.