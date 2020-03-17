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Из провинции Хубэй в Китае отозвали 3,7 тыс. медиков из-за улучшения эпидемической ситуации

Из провинции Хубэй в Китае отозвали 3,7 тыс. медиков из-за улучшения эпидемической ситуации

Киев  •  УНН

 • 15453 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Около 3,7 тыс. медиков, которые были направлены в китайскую провинцию Хубэй из других регионов Китая, были направлены домой на фоне улучшения эпидемической ситуации. Об этом во вторник сообщило агентство Xinhua, передает УНН.

По данным издания, речь идет про 41 отряд медицинских работников. Эти врачи и санитары работали в 14 временных медицинских центрах и семи стационарных больницах в Ухане — административном центре провинции.

В КНР, согласно последним данным госкомитета по гигиене и охране здоровья, количество жертв коронавируса в сутки выросло на 13 (12 летальных случаев зафиксировано в провинции Хубэй), случаев заражения — на 21 выздоровели еще 930 человек. В целом в Китае выявлен 80 881 случай заражения коронавирусом, при этом 68 869 человек выздоровели, 3226 умерли.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

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Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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