Количество инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 200 тыс., умерших - почти 8 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на 6:00 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 7,948 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Количество зараженных в Китае растет очень медленно: за сутки количество инфицированных выросло на 25 человек — 81,074 человека. Всего в мире 198 004 человека инфицированы. В свою очередь, в мире выздоровели 81,947 человек. Накануне из провинции Хубэй в Китае отозвали 3,7 тыс. медиков из-за улучшения эпидемической ситуации.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (31506), Иран (16169), Испания (11826) и Германия (9360), которая опередила Южную Корею (8413).
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.