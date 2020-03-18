На Прикарпатье умерла женщина, у которой подозревают CОVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На Прикарпатье умерла женщина, анализы которой отправили для проверки на коронавирус. Еще девять человек с подозрением находятся в инфекционной больнице. Об этом сегодня во время брифинга рассказал и.о. председателя облгосадминистрации Виталий Федорив, передает УНН со ссылкой на прессслужбу Ивано-Франковской ОГА.
"На сегодня в области нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. С подозрением в инфекционной больнице находятся 9 человек. Также есть один смертельный случай, когда в результате осложнения от гриппа умерла женщина. Ее анализы отправлены в лабораторный центр Киева. Результаты ожидаем", - подчеркнул Федорив.
По его словам, в области оборудовано 405 койкомест для больных. В случае распространения CОVID-19, пациентов, которые сейчас находятся на лечении в областной клинической инфекционной больнице, будут переведены в другие медучреждения.
Напомним, на территории ОРДЛО за неделю к врачам обратилось около 600 человек с симптомами ОРВИ, кроме того у 91 человека есть подозрение на пневмонию.