В Днепре обследуют 8 человек с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В инфекционной больнице № 21 Днепра находится восемь человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерия Сердюка, передает УНН.
Так, по словам Сердюка, семь пациентов чувствуют себя нормально, у них зафиксировано незначительное повышение температуры - от 36,7 до 37,1 градуса.
"Эти люди чувствуют себя нормально, но мы не можем изменить протокол. Они находятся на обследовании", - сказал Сердюк.
В то же время, по состоянию на 18 марта в Днепропетровской области нет ни одного зарегистрированного случая инфицирования коронавирусом.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске областную инфекционную больницу сегодня поступило еще три человека с подозрением на коронавирус.