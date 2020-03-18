В Черновцах завтра проверят еще 20 человек на возможное инфицирование COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сейчас 11 буковинцев ожидают результаты тестов относительно инфицирования коронавирусом, кроме того завтра проверят еще 20 человек, которые под наблюдением врачей и имеют подозрение возможного инфицирования. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
"... еще 11 буковинцев ожидают результаты анализов ... Завтра, 19 марта, силами нашего лабораторного центра будет осуществлен анализ еще для 20 человек, которые находятся под наблюдением врачей и имеют подозрение на возможное инфицирование", - отметил он.
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Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.