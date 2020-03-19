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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105363 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108084 просмотра

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В Украине лабораторно подтверждено всего 16 случаев COVID-19 - Минздрав

В Украине лабораторно подтверждено всего 16 случаев COVID-19 - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 12042 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на утро 19 марта, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 - с летальным исходом. Об этом сообщает Telegram-канал МОЗ "Коронавирус_инфо", информирует УНН.

Отмечается, что исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья. Таким образом, на сегодня в Украине зарегистрировано 16 подтвержденных случаев коронавируса нового типа:

- Черновицкая область - 10 случаев (1 летальный),
- Житомирская область - 1 (летальный) случай,
- Киевская область - 2 случая,
- Донецкая область - 1 случай,
- м. Киев - 2 случая.

"На протяжении 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и было доставлено 128 образцов. Протестировано 35 образцов, получено 2 положительных (Киевская и Донецкая области) на COVID-19", - говорится в сообщении.

Указано, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

Всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось ранее в УНН, первый случай COVID-19 в Мариуполе: стало известно, кто заразился.

Напомним, вчера вечером стало известно, что в Украине зафиксировано уже 16 случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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