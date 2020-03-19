Кличко розповів про третього інфікованого коронавірусом у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Третій випадок захворювання на коронавірус підтвердили у 50-річного киянина, який нещодавно відвідував Швейцарію. Про це у Facebook повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
“Друзі! В Києві зафіксований третій випадок захворювання на коронавірус. Це 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерство охорони здоров’я, ні Центр громадського здоров’я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій”, — повідомив Кличко.
З його слів, наразі пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції і отримує лікування під наглядом лікарів.
Нагадаємо, сьогодні в Україні було лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування коронавірусом — у Києві та Житомирі.