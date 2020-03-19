Кличко рассказал о третьем инфицированном коронавирусом в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Третий случай заболевания коронавирусом подтвердили у 50-летнего киевлянина, который недавно посещал Швейцарию. Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
“Друзья! В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирус. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий”, — сообщил Кличко.
По его словам, пока пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.
Напомним, сегодня в Украине было лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования коронавирусом — в Киеве и Житомире.