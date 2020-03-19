В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрава.
По данным ведомства, пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам.
"Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
В Минздраве выразили соболезнования, а также призвали "при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу".
"Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине подтверждено уже 21 случай COVID-19.