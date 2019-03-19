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В Минздраве рассказали, как реформировать аптечный рынок

Киев • УНН

 • 11433 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские аптеки превратились в лавки по продаже лекарств, фармацевты - в мерчендайзеров, которые сбывают соотечественникам дорогие препараты. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве рассказали, как реформировать аптечный рынок

"Аптека - это прежде всего учреждение здравоохранения, а фармацевт - медицинский работник. Мы должны положить конец негативной тенденции, когда аптеки работают, как лавочки по продаже лекарств, а фармацевты, не имея достаточной медицинской квалификации, работают мерчендайзерами, толкающих пациентам дорогие брендовые препараты, которые не всегда являются лекарствами", - отметил Илык.

Украинский аптечный рынок монополизирован, и этому нужно положить конец, продолжил замминистра. Реформа аптечного рынка должна включать в себя расширение географии аптек, ограничение количества заведений в сети. Должно увеличиваться количество аптек, изготавливающих лекарства, реализуют наркотические препараты, инсулины, специализированные лекарственные средства и участвуют в государственных программах, таких как "Доступные лекарства", считает Илык.

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"Для аптечных сетей может быть установлена социальная нагрузка. Если, например, владелец имеет 10-20 аптек, то он обязан открыть аптеку и в сельской местности. Это должно быть определено законодательно и четко зафиксировано. Понятно, что бизнес в селе редко является прибыльным и достичь там финансовых результатов довольно сложно", - сказал он.

Фармацевтическое образование для топ-менеджера, руководителя аптечного учреждения, должен стать обязательным, считает замминистра.

Напомним, практически все перечисленные Илыком предложения к реформе аптечного рынка в Украине содержат в так называемом "аптечном" законопроекте (№ 8591-д). Документ недавно рассмотрел профильный комитет ВР и рекомендовал его к голосованию в первом чтении.

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