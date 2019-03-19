У МОЗ розповіли, як реформуватимуть аптечний ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українські аптеки перетворилися на крамнички з продажу ліків, фармацевти - на мерчендайзерів, які збувають співвітчизникам дорогі препарати. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик, передає УНН із посиланням на прес-службу МОЗ.
"Аптека - це перш за все заклад охорони здоров’я, а фармацевт - медичний працівник. Ми маємо покласти край негативній тенденції, коли аптеки працюють, як крамнички з продажу ліків, а фармацевти, не маючи достатньої медичної кваліфікації, працюють мерчендайзерами, що штовхають пацієнтам дорогі брендові препарати, які не завжди є ліками", - зазначив Ілик.
Український аптечний ринок монополізований, і цьому потрібно покласти край, продовжив заступник міністра. Реформа аптечного ринку повинна містити в собі розширення географії аптек, обмеження кількості закладів в мережі. Повинна збільшуватися кількість аптек, що виготовляють ліки, реалізовують наркотичні препарати, інсуліни, спеціалізовані лікарські засоби та беруть участь у державних програмах, таких як "Доступні ліки", вважає Ілик.
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"Для аптечних мереж може бути встановлено соціальне навантаження. Якщо, наприклад, власник має 10-20 аптек, то він зобов’язаний відкрити аптеку і в сільській місцевості. Це має бути визначено законодавчо і чітко зафіксовано. Зрозуміло, що бізнес у селі рідко є прибутковим і досягти там фінансових результатів доволі складно", - сказав він.
Фармацевтична освіта для топ-менеджера, керівника аптечного закладу, має стати обов’язковою, вважає заступник міністра.
Нагадаємо, практично усі перелічені Іликом пропозиції до реформи аптечного ринку в Україні містять у так званому "аптечному" законопроекті (№ 8591-д). Документ нещодавно розглянув профільний комітет ВРУ та рекомендував його до голосування у першому читанні.