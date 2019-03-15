В одних руках може бути не більше чотирьох аптек — “аптечний закон”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Комітет ВР з питань охорони здоров’я 26 лютого рекомендував доопрацьований “аптечний законопроект” (№ 8591-д) до голосування в першому читанні. Документ пропонує комплексну реформу аптечного ринку та має за мету побороти монополію мережевих аптек. Про основні новації проекту у коментарі УНН розповіла його автор, народний депутат Ірина Сисоєнко.
За її словами, законопроект № 8591-д запроваджує в Україні практику та досвід європейських країн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аптечні мережі підвищують ціни на ліки маркетинговими угодами
“Законопроект так само, як і в країнах ЄС — Польщі, Німеччині, Австрії, Латвії — пропонує обмеження. Перше, в одних руках не може бути, як зараз в Україні, по 200-300 аптечних закладів, оскільки така практика створює монополію, котра диктує фінансові умови і для виробників, і для споживачів (по вартості ліків).
Тож, у доопрацьованому законопроекті зазначено, що в одних руках може бути 4 аптеки. Якщо є ліцензія на продаж таких лікарських засобів, як знеболюючі, додаткова ліцензія на продаж наркотичних препаратів, то вона дає право мати одному власнику 8 аптек. Це для того, щоб поширювати доступність знеболюючих препаратів. Особливо це важливо в селі, коли люди вимушені їздити у місто аби купити потрібні ліки”, — розповіла вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутати виписали чіткі вимоги до назв аптек
Також, як пояснила нардеп, право на 15 аптечних закладів в одного бізнесмена буде за умови, якщо є ліцензія на виробництво ліків.
“А це важливо, бо в Україні повністю знищено виробництво лікарських засобів в аптеках, тоді як раніше можна було прийти, замовити певну мазь, за рецептом лікаря, і вона по вартості була завжди дешевшою, ніж готовий лікарський засіб іноземного виробника. Сьогодні цього немає, а тому цей законопроект заохочує повернути виробництво лікарських засобів. І тоді можливо 15 аптек, якщо власник займається виробництвом лікарських засобів у аптеках”, — уточнила політик.
Як писав УНН, депутати просять Раду розглянути доопрацьований “аптечний законопроект”.