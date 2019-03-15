В одних руках может быть не более четырех аптек - "аптечный закон"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам здравоохранения 26 февраля рекомендовал доработанный "аптечный законопроект" (№ 8591-д) для голосования в первом чтении. Документ предлагает комплексную реформу аптечного рынка и имеет целью побороть монополию сетевых аптек. Об основных новациях проекта в комментарии УНН рассказала автор, народный депутат Ирина Сысоенко.
По ее словам, законопроект № 8591-д вводит в Украине практику и опыт европейских стран.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аптечные сети повышают цены на лекарства маркетинговыми соглашениями
"Законопроект так же, как и в странах ЕС - Польше, Германии, Австрии, Латвии - предлагает ограничения. Первое, в одних руках не может быть, как сейчас в Украине, по 200-300 аптечных учреждений, поскольку такая практика создает монополию, которая диктует финансовые условия и для производителей, и для потребителей (по стоимости лекарств).
Поэтому, в доработанном законопроекте указано, что в одних руках может быть 4 аптеки. Если есть лицензия на продажу таких лекарственных средств, как обезболивающие, дополнительная лицензия на продажу наркотиков, то она дает право иметь одному владельцу 8 аптек. Это для того, чтобы распространять доступность обезболивающих препаратов. Особенно это важно в селе, когда люди вынуждены ездить в город чтобы купить нужные лекарства", - рассказала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты выписали четкие требования к названиям аптек
Также, как пояснила нардеп, право на 15 аптечных заведений у одного бизнесмена будет при условии, если есть лицензия на производство лекарств.
"А это важно, потому что в Украине полностью уничтожено производство лекарственных средств в аптеках, тогда как раньше можно было прийти, заказать определенную мазь, по рецепту врача, и она по стоимости была всегда дешевле, чем готовое лекарственное средство иностранного производителя. Сегодня этого нет, поэтому данный законопроект поощряет вернуть производство лекарственных средств. И тогда возможно 15 аптек, если владелец занимается производством лекарственных средств в аптеках", - уточнила политик.
Как писал УНН, депутаты просят Раду рассмотреть доработанный "аптечный законопроект".