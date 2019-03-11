Депутати виписали чіткі вимоги до назв аптек

Зазначається, що місце здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами має бути позначено як аптека або її структурний підрозділ (аптечний пункт) та забезпечувати можливість вирізнити конкретного суб’єкта господарювання.

“Слова "аптека", "аптечний пункт" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Назва аптеки повинна містити слово "аптека", власну назву (за наявності), порядковий номер аптеки в області, повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, яка здійснює у даному місці господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами”, — йдеться у документі.

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Крім того, депутати пропонують заборонити аптекарям використовувати для найменування своїх точок продажу ліків назви, яка повторюють вже існуючу назву іншої аптеки (крім аптек, що контролюються однією юридичною особою).

“Назва відокремленого підрозділу аптеки повинна містити слова "аптечний пункт", його порядковий номер в області, повне найменування юридичної особи, яка здійснює господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами через цей відокремлений підрозділ”, — сказано в проекті ЗУ.

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Також, законодавці хочуть заборонити власникам аптек розміщення будь-якої додаткової інформації на фасаді, рекламних конструкціях або на вивісці аптеки.

“Використання аптеками в місцях провадження господарської діяльності, на фасадах, вивісках, рекламних конструкціях та на будь-яких інших носіях власних назв інших аптек, об’єктів права інтелектуальної власності (комерційних найменувань, знаків для товарів і послуг та ін.), що використовуються іншими суб’єктами господарювання, у тому числі зарубіжними, що здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, забороняється”, — пропонують законодавці.

Зазначається, що невиконання суб’єктами господарювання вимог, встановлених пропонованим законом, будуть вважатися порушенням ліцензійних умов.

Як писав УНН, законопроект 9591-д також передбачає, що серед засновників аптеки обов’язково повинні бути особи із вищою фармацевтичною освітою.