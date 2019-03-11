Депутаты выписали четкие требования к названиям аптек

Отмечается, что место осуществления розничной торговли лекарственными средствами должно быть обозначено как аптека или ее структурное подразделение (аптечный пункт) и обеспечивать возможность выделить конкретного субъекта хозяйствования.

"Слова "аптека", "аптечный пункт" и производные от них разрешается использовать в названии лишь тем юридическим лицам, которые осуществляют деятельность по розничной торговле лекарственными средствами.

Название аптеки должно содержать слово "аптека", собственное (при наличии), порядковый номер аптеки в области, полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица-предпринимателя, осуществляющего в данном месте хозяйственную деятельность по розничной торговле лекарственными средствами", - говорится в документе.

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Кроме того, депутаты предлагают запретить аптекарям использовать для наименования своих точек продаж лекарств названия, которое повторяют уже существующее название другой аптеки (кроме аптек, которые контролируются одним юридическим лицом).

"Название обособленного подразделения аптеки должно содержать слова "аптечный пункт", его порядковый номер в области, полное наименование юридического лица, которое осуществляет хозяйственную деятельность по розничной торговле лекарственными средствами через это обособленное подразделение", - говорится в проекте ЗУ.

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Также, законодатели хотят запретить владельцам аптек размещение любой дополнительной информации на фасаде, рекламных конструкциях или на вывеске аптеки.

"Использование аптеками в местах осуществления хозяйственной деятельности, на фасадах, вывесках, рекламных конструкциях и на любых других носителях имен других аптек, объектов права интеллектуальной собственности (коммерческих наименований, знаков для товаров и услуг и др.), используемых другими субъектами хозяйствования, в том числе зарубежными, осуществляющими розничную торговлю лекарственными средствами, запрещается", - предлагают законодатели.

Отмечается, что невыполнение субъектами хозяйствования требований, установленных предлагаемым законом, будут считаться нарушением лицензионных условий.

Как писал УНН, законопроект 9591-д также предусматривает, что среди основателей аптеки обязательно должны быть лица с высшим фармацевтическим образованием.