Серед засновників аптеки має бути фармацевт за освітою - “аптечний закон”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Народні депутати України пропонують зобов’язати власників аптек мати фармацевтичну освіту. Така норма міститься у законопроекті № 8591-д, спрямованому на забезпечення економічної конкуренції та захист прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами, передає УНН із посиланням на текст документу.
Якщо в аптеки один власник — він повинен мати фармацевтичну освіту. Якщо у аптеки кілька власників — вищу фармосвіту повинен мати хоча б один із них. Такий власник повинен володіти не менше ніж 50% часткою у статутному капіталі підприємства, вважають законотворці.
Нагадаємо, що нардепи також пропонують обмежити розміщення аптек в Україні на відстані не ближче, ніж 300 метрів одна від одної. Однак така норма не буде розповсюджуватися на українські селища та села.
Додамо, що законопроект № 8591-д вже був підтриманий профільним комітетом ВР та очікує своєї черги на розгляд в парламентському залі.