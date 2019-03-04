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Не менше 300 метрів між аптеками: депутати пропонують перейняти європейський досвід

Не менше 300 метрів між аптеками: депутати пропонують перейняти європейський досвід

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Депутати Верховної Ради доопрацювали законопроект №8591-д, спрямований на забезпечення економічної конкуренції та захист прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами, передає УНН із посиланням на текст документу.

У новій редакції документу нардепи запропонували обмежити розміщення аптек в Україні на відстані не ближче, ніж 300 метрів одна від одної. Норма не розповсюджується на українські селища і села.

"Ліцензія на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами не може бути видана, якщо на день подачі заяви про видачу ліцензії: відстань по прямій лінії від входу до місця запланованого розташування аптеки, з урахуванням вимог для здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами, до входу до найближчої аптеки, визначена за правилами, встановленими у ліцензійних умовах щодо здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами, становить менше 300 метрів у межах даної адміністративно-територіальної одиниці, крім селищ і сіл...", - йдеться у тексті документу.

Нагадаємо, у попередній редакції проекту ЗУ нардепи пропонували закріпити норму про відстань між аптеками не меншу, ніж 500 метрів.

Проти цієї норми законопроекту виступили представники великого мережевого аптечного бізнесу. Дрібний і середній бізнес, навпаки, підтримував таке обмеження.

Додамо, що у ЄС стандартна відстань між аптеками становить мінімум 500 метрів. Зокрема, мова про Австрію, Естонію та Хорватію.

У цих країнах відстань між аптеками не повинна перевищувати 500 метрів з умовою, що кожна з існуючих сусідніх аптек, як і раніше, буде мати можливість забезпечувати не менше 5,5 тис. клієнтів.

Нагадаємо, законопроект №8591-д був підтриманий профільним комітетом і очікує своє черги на розгляд в парламентському залі. 

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