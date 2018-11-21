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Стандартна відстань між аптеками в ЄС становить 500 метрів

Стандартна відстань між аптеками в ЄС становить 500 метрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У багатьох країнах Європи діє законодавчо закріплена норма: згідно з якою відстань між аптеками не повинно перевищувати 500 метрів, передає УНН з посиланням на "Дзеркало тижня".

"Це стандартна європейська відстань, яка бере до уваги інтереси маломобільних груп населення", - пише видання.

Зокрема, мова йде про Австрію, Естонію та Хорватію. Повідомляється, що в цих країнах відстань між аптеками не повинна перевищувати 500 метрів з умовою, що кожна з існуючих сусідніх аптек, як і раніше, буде мати можливість забезпечувати не менше 5,5 тис. клієнтів.

Поряд з цим, в Угорщині та Іспанії в містах з населенням понад 50 тис. жителів аптеки повинні розміщуватися на відстані не менше 250 м один від одного. Така ж норма встановлена ​​в грецьких містах з населенням понад 200 тис. жителів. Відзначається, що зараз в Греції на одну аптеку припадає 1,5 тис. жителів.

"В інших же країнах Євросоюзу ця цифра коливається від 3,5 тис. до 4 тис.", - пише видання.

Як повідомляв УНН, в законопроекті №8591 народні депутати запропонували обмежити розміщення аптек в Україні за європейським принципом - на відстані не ближче, ніж 500 метрів одна від одної.

Проти цієї норми законопроекту виступили представники великого мережевого аптечного бізнесу. Дрібний і середній бізнес, навпаки, підтримує таке обмеження.

Сьогодні "аптечний закон" (№8591) знаходиться на доопрацюванні у авторів. Чи вціліє в ньому географічна норма щодо 500 метрів - стане ясно ближче до Нового року.

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