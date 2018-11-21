Стандартное расстояние между аптеками в ЕС составляет 500 метров
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во многих странах Европы действует законодательно закрепленная норма: согласно которой расстояние между аптеками не должно превышать 500 метров, передает УНН со ссылкой на “Зеркало недели”.
"Это стандартное европейское расстояние, которое принимает во внимание интересы маломобильных групп населения", - пишет издание.
В частности, речь идет об Австрии, Эстонии и Хорватии. Сообщается, что в этих странах расстояние между аптеками не должно превышать 500 метров с условием, что каждая из существующих соседних аптек, как и раньше, будет иметь возможность обеспечивать не менее 5,5 тыс. клиентов.
Наряду с этим, в Венгрии и Испании в городах с населением более 50 тыс жителей аптеки должны размещаться на расстоянии не менее 250 м друг от друга. Такая же норма установлена в греческих городах с населением свыше 200 тыс. жителей. Отмечается, что сейчас в Греции на одну аптеку приходится 1,5 тыс. жителей.
"В остальных же странах Евросоюза эта цифра колеблется от 3,5 тыс. до 4 тыс.", - пишет издание.
Как сообщал УНН, в законопроекте №8591 народные депутаты предложили ограничить размещение аптек в Украине по европейскому принципу — на расстоянии не ближе, чем 500 м друг от друга.
Против этой нормы законопроекта выступили представители крупного сетевого аптечного бизнеса. Мелкий и средний бизнес, наоборот, поддерживает такое ограничение.
Сегодня “аптечный закон” (№8591) находится на доработке у авторов. Уцелеет ли в нем географическая норма относительно 500 метров — станет ясно ближе к Новому году.