Профільний комітет ВР підтримав доопрацьований "аптечний законопроект"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Комітет ВР з питань охорони здоров'я рекомендував доопрацьований "аптечний законопроект" ( №8591-д) до голосування в першому читанні, передає кореспондент УНН.
Законопроект, серед іншого, спрямований на підтримку сільських аптек, заявила одна із ініціаторів документу, народний депутат Ірина Сисоєнко.
"Цей документ враховує ті зауваження, які були висловлені до законопроекту № 8591. Цим законопроектом ми створюємо можливість збереження кількості аптек у селах, районах, маленьких містечках. Для того, аби зберегти доступ до лікарських засобів жителів сільської місцевості", - пояснила вона.
Як писав УНН, на підтримку вказаного законопроекту раніше виступили аптекарі та фармацевти, переважно, представники малого та середнього бізнесу.
Мережеві аптеки, навпаки, законопроект не підтримували.