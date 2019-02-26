Профильный комитет ВР поддержал доработанный "аптечный законопроект"

Законопроект, среди прочего, направлен на поддержку сельских аптек, заявила одна из инициаторов документа, народный депутат Ирина Сисоенко.

"Этот документ учитывает те замечания, которые были высказаны к законопроекту № 8591. Этим законопроектом мы создаем возможность сохранения количества аптек в селах, районах, маленьких городках. Для того, чтобы сохранить доступ к лекарственным средствам сельской местности", - пояснила она.

Как писал УНН, в поддержку указанного законопроекта ранее выступили аптекари и фармацевты, преимущественно, представители малого и среднего бизнеса.

Сетевые аптеки, наоборот, законопроект не поддерживали.