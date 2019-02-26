Профильный комитет ВР поддержал доработанный "аптечный законопроект"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал доработанный "аптечный законопроект" (№8591-д) к голосованию в первом чтении, передает корреспондент УНН.
Законопроект, среди прочего, направлен на поддержку сельских аптек, заявила одна из инициаторов документа, народный депутат Ирина Сисоенко.
"Этот документ учитывает те замечания, которые были высказаны к законопроекту № 8591. Этим законопроектом мы создаем возможность сохранения количества аптек в селах, районах, маленьких городках. Для того, чтобы сохранить доступ к лекарственным средствам сельской местности", - пояснила она.
Как писал УНН, в поддержку указанного законопроекта ранее выступили аптекари и фармацевты, преимущественно, представители малого и среднего бизнеса.
Сетевые аптеки, наоборот, законопроект не поддерживали.