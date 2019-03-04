Не менее 300 метров между аптеками: депутаты предлагают перенять европейский опыт

В новой редакции документа нардепы предложили ограничить размещение аптек в Украине на расстоянии не ближе, чем 300 метров друг от друга. Норма не распространяется на украинские поселки и села.

"Лицензия на осуществление розничной торговли лекарственными средствами не может быть выдана, если в день подачи заявления о выдаче лицензии: расстояние по прямой линии от входа к месту предполагаемого расположения аптеки, с учетом требований для осуществления розничной торговли лекарственными средствами, ко входу в ближайшей аптеки, определенная по правилам, установленным в лицензионных условиях по осуществлению розничной торговли лекарственными средствами, составляет менее 300 метров в пределах данной административно-территориальной единицы, кроме поселков и сел ...", - говорится в тексте документа.

Напомним, в предыдущей редакции проекта Закона Украины нардепы предлагали закрепить норму о расстоянии между аптеками не менее, чем 500 метров.

Против этой нормы законопроекта выступили представители крупного сетевого аптечного бизнеса. Мелкий и средний бизнес, наоборот, поддерживал такое ограничение.

Добавим, что в ЕС стандартное расстояние между аптеками составляет минимум 500 метров. В частности, речь об Австрии, Эстонии и Хорватии.

В этих странах расстояние между аптеками не должно превышать 500 метров с условием, что каждая из существующих соседних аптек, как и раньше, будет иметь возможность обеспечивать не менее 5,5 тыс. клиентов.

Напомним, законопроект №8591-д был поддержан профильным комитетом и ожидает своей очереди на рассмотрение в парламентском зале.