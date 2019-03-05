Среди основателей аптеки должен быть фармацевт по образованию - "аптечный закон"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Народные депутаты Украины предлагают обязать владельцев аптек иметь фармацевтическое образование. Такая норма содержится в законопроекте № 8591-д, направленном на обеспечение экономической конкуренции и защиту прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами, передает УНН со ссылкой на текст документа.
Если у аптеки один владелец - он должен иметь фармацевтическое образование. Если у аптеки несколько владельцев - высшее фармобразование должен иметь хотя бы один из них. Такой владелец должен обладать не менее 50% долей в уставном капитале предприятия, считают законодатели.
Напомним, что нардепы также предлагают ограничить размещение аптек в Украине на расстоянии не ближе, чем 300 метров друг от друга. Однако такая норма не будет распространяться на украинские поселки и села.
Добавим, что законопроект № 8591-д уже был поддержан профильным комитетом ВР и ожидает своей очереди на рассмотрение в парламентском зале.