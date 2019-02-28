В доопрацьованому "аптечному" законі немає територіальних обмежень для сільських аптек

КИЇВ. 1 березня. УНН. Комітет ВР з питань охорони здоров'я розглянув і рекомендував підтримати у першому читанні доопрацьований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами (№8591). Про цей йдеться на порталі ВР, передає УНН.