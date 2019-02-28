В доопрацьованому "аптечному" законі немає територіальних обмежень для сільських аптек
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Комітет ВР з питань охорони здоров'я розглянув і рекомендував підтримати у першому читанні доопрацьований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами (№8591). Про цей йдеться на порталі ВР, передає УНН.
Зазначається, що законопроект направлений на підвищення рівня нормативних вимог до організаційно-правових засад здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
Представляючи доопрацьований законопроект народний депутат Ірина Сисоєнко повідомила, що у ньому, зокрема, знято обмеження щодо кількості аптек в одному населеному пункті в сільській місцевості з метою збереження доступності лікарських засобів.
Як писав УНН, напередодні сільські аптеки вимагали від влади відтермінувати рішення про обов'язкові касові апарати.
Також нагадаємо, за словами Дмитра Подтуркіна, аптечні мережі підвищують ціни на ліки маркетинговими угодами з виробниками.