В доработанном "аптечном" законе нет территориальных ограничений для сельских аптек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам здравоохранения рассмотрел и рекомендовал поддержать в первом чтении доработанный проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно обеспечения экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами (№8591). Об этом говорится на портале ВР, передает УНН.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение уровня нормативных требований к организационно-правовым основам осуществления розничной торговли лекарственными средствами.
Представляя доработанный законопроект народный депутат Ирина Сисоенко сообщила, что в нем, в частности, сняты ограничения по количеству аптек в одном населенном пункте в сельской местности с целью сохранения доступности лекарственных средств.
Как писал УНН, накануне сельские аптеки требовали от властей отсрочить решение об обязательных кассовых аппаратах.
Также напомним, по словам Дмитрия Подтуркина, аптечные сети повышают цены на лекарства маркетинговыми соглашениями с производителями.