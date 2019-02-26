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Нардеп: сільські аптеки вимагають відтермінування рішення про обов'язкові касові апарати

Нардеп: сільські аптеки вимагають відтермінування рішення про обов'язкові касові апарати

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Фізичні особи підприємці, провізори, фармацевти, які здійснюють діяльність у сфері продажу лікарських засобів, завдяки діям Уряду, сьогодні перебувають у найгіршому своєму становищі. Про це під час брифінгу у ВР повідомила народний депутат Ірина Сисоєнко, передає УНН.

За її словами, до кризової ситуації призвело рішення КМУ щодо обов’язкового використання касових апаратів в маленьких аптеках. Головне – влада не передбачила потрібного перехідного періоду на втілення реформи.

"Замість того, щоб боротися з аптечними олігархами, уряд вирішив знищувати малий бізнес. Той малий бізнес, завдяки якому сьогодні існують аптеки у селах, у невеликих населених пунктах. Перед Новим роком було внесені зміни у податковий кодекс України, і відповідно до цих змін, фізичних осіб підприємців, які сьогодні мають невеликі аптеки, зобов'язали застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій.

Але перед тим, як робити такі зміни в законі, представники уряду і народні депутати, які голосували за ці правки у податковий кодекс, мали б поїхати в село та подивитися, а чи є така фізична можливість працювати ФОПам? Чи є там електроенергія, чи є там Інтернет, і чи можливість витримати таке додаткове фінансове навантаження?", - наголосила Сисоєнко.

У зв’язку з цим, представники малого аптечного бізнесу звернулися до Верховної ради з проханням відтермінувати рішення про обов’язкову наявність касового апарату.

"Вінничина — це сільський регіон, де понад 60% населення проживає у селах та селищах міського типу. Сьогодні Вінниччина займає перше місце в Україні серед аптек-ФОПів. Ми бачимо, що зараз активно йде реформування медицини, але разом із тим йде закриття фельдшерсько-акушерських пунктів, у першу чергу - в селах, залишились поодинокі амбулаторії, і людям дуже часто важко добратися до районних центрів за медичною допомогою. Фактично аптеки зараз залишилися сам на сам із сільським населенням України. А сільські аптеки стали єдиним закладом охорони здоров'я на селі. Ми вважаємо, що введення РРО в діяльність сільських аптек повністю їх знищить.

Жодна велика аптечна мережа за всю історію незалежності України не відкрила жодної аптеки на селі. А це все лягло на плечі ФОПів", - наголосив аптекар-підприємець з Вінницької області Сергій Бебик.

Саме тому, перші ніж нав’язувати нові обов’язки малому аптечному бізнесу в селах, необхідно створити умови для його нормального існування та розвитку, наголосила фармацевт, голова громадської організації “ФармРада” Олена Пруднікова.

За її словами, для цього першочергово потрібно демонополізувати аптечний ринок, де мережеві аптеки зараз витісняють ФОПів.

"Ми звертаємося до керівництва ВР, до голів фракцій - надайте нам можливість виконувати свій соціальний обов'язок перед громадянами. Спочатку демонополізуйте ринок лікарських засобів, прийміть закон №8591 (про обмеження монополії мережевих аптек). Лікарські засоби повинні відпускати фармацевти і провізори. Введення РРО стало останнім цвяхом у нашому гробі. Ми хочемо працювати, допомагати хворим людям, утримувати свої сім'ї, допомагати пенсіонерам", - заявила вона.

Нагадаємо, як писав УНН, сьогодні аптекарі та провізори сільських аптек пікетували ВРУ з вимогою ухвалити законопроект №9495, який передбачає появу перехідного періоду на оснащення малих аптек касовими апартами.

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