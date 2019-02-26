Нардеп: сельские аптеки требуют отсрочки решения об обязательных кассовых аппаратах

По ее словам, к кризисной ситуации привело решение КМУ об обязательном использовании кассовых аппаратов в маленьких аптеках. Главное - власть не предусмотрела нужного переходного периода на осуществление реформы.

"Вместо того, чтобы бороться с аптечными олигархами, правительство решило уничтожать малый бизнес. Тот малый бизнес, благодаря которому сегодня существуют аптеки в селах, в небольших населенных пунктах. Перед Новым годом было внесено изменения в налоговый кодекс Украины, и согласно этим изменениям, физических лиц предпринимателей, которые сегодня имеют небольшие аптеки, обязали применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций.

Но перед тем, как делать такие изменения в законе, представители правительства и народные депутаты, которые голосовали за эти поправки в налоговый кодекс, должны поехать в деревню и посмотреть, есть ли такая физическая возможность работать ФЛП? Есть ли там электроэнергия, есть ли Интернет, и возможность выдержать такую дополнительную финансовую нагрузку?", - подчеркнула Сисоенко.

В связи с этим, представители малого аптечного бизнеса обратились в Верховную Раду с просьбой отсрочить решение об обязательном наличии кассового аппарата.

"Винницкая область - это сельский регион, где более 60% населения проживает в селах и поселках городского типа. Сегодня Винницкая область занимает первое место в Украине среди аптек-ФЛП. Мы видим, что сейчас активно идет реформирование медицины, но вместе с тем идет закрытие фельдшерско акушерских пунктов, в первую очередь - в селах, остались единичные амбулатории, и людям очень часто трудно добраться до районных центров за медицинской помощью. Фактически аптеки сейчас остались один на один с сельским населением Украины. А сельские аптеки стали единственным учреждениям здоровья в селе. Мы считаем, что введение РРО в деятельность сельских аптек полностью их уничтожит.

Ни одна крупная аптечная сеть за всю историю независимости Украины не открыла ни аптеки в селе. А это все легло на плечи ФЛП", - подчеркнул аптекарь-предприниматель из Винницкой области Сергей Бебик.

Именно поэтому, первые чем навязывать новые обязанности малому аптечному бизнесу в селах, необходимо создать условия для его нормального существования и развития, подчеркнула фармацевт, председатель общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова.

По ее словам, для этого в первую очередь нужно демонополизировать аптечный рынок, где сетевые аптеки сейчас вытесняют ФЛП.

"Мы обращаемся к руководству ВР главам фракций - предоставьте нам возможность выполнять свой социальный долг перед гражданами. Сначала демонополизирует рынок лекарственных средств, примите закон №8591 (об ограничении монополии сетевых аптек). Лекарственные средства должны отпускать фармацевты и провизоры. Введение РРО стало последним гвоздем в нашем гробе. Мы хотим работать, помогать больным людям, содержать свои семьи, помогать пенсионерам", - заявила она.

Напомним, как писал УНН, сегодня аптекари и провизоры сельских аптек пикетировали ВРУ с требованием принять законопроект №9495, который предусматривает появление переходного периода на оснащение малых аптек кассовыми апартами.