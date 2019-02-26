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Мітинг під ВР: аптеки на межі закриття

Мітинг під ВР: аптеки на межі закриття

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Станом на ранок 26 лютого під стінами Верховної Ради проходить мітинг фізичних осіб - підприємців фармацевтичної галузі, передає кореспондент УНН.

Активісти вимагають від народних депутатів терміново розглянути та прийняти законопроект №9495 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення державної підтримки розвитку малого підприємництва на ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами", автором якого є народний депутат Ірина Сисоєнко.

Мета законопроекту - виправити ситуацію, що виникла через ухвалення ВРУ закону №2628-VIII. Цим законом були внесені зміни до Податкового кодексу, які унеможливили існування аптек в українських селах.

"Цей законопроект зобов'язує нас, власників малих аптек, встановлювати касові апарати. Рішення саме по собі не погане, але ми і так знаходимося на межі виживання. Розумію, що великі мережеві аптеки із середнім чеком у 700 грн легко можуть собі це дозволити, а у нас - ФОПів - середній чек 40-50 грн, ми ледь тримаємося на плаву", - пояснює учасник акції, фармацевт Лідія Криєнко.

Закон підписаний Президентом України у грудні 2018 року та набув чинності з 1 січня 2019 року.

"Документ не передбачає перехідного етапу для переведення діяльності ФОП - власників аптек на використання РPO у своїй діяльності", - підкреслює учасник акції Тарас Юзковець.

Також учасники акції просять депутатів ВРУ розглянути законопроект №8591, який передбачає комплексну реформу аптечного ринку.

"Ринок роздрібної торгівлі лікарськими засобами монополізується регіональними мережами та мегаракетами всеукраїнського масштабу, які поглинають малих конкурентів. Це треба зупинити", - коментує фармацевт Олена Пруднікова.

Нагадаємо, як писав УНН, у містах продовжують зникати комунальні аптеки, не витримуючи конкуренції з мережовиками.

Українські Національні Новини

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