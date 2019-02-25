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Замість аптеки - ресторан: мережевики витісняють комунальні аптеки з ринку

Замість аптеки - ресторан: мережевики витісняють комунальні аптеки з ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Мелітополі по вулиці Героїв України, 47-А, де раніше діяла комунальна аптека, незабаром побудують ресторан. Про це УНН повідомили в Мелітопольській міськраді.

"Раніше за цією адресою діяла аптека. Але вона закрилася через високу конкуренцію з боку мережевого бізнесу. Незабаром там буде ресторан. Вартість оренди приміщення - 30 тис. грн на місяць. Гроші будуть йти в місцевий бюджет", - відзначили в міськраді.

Закриття комунальних аптек як наслідок тиску великого бізнесу - звична практика для України останніх років, каже засновник Українського медичного експертного співтовариства Дмитро Подтуркін.

"У комунальних аптеках, як правило, продаються не дорогі ліки - по окремим категоріям захворювань, за держпрограмами. Тобто - робота є, а грошей за це практично немає.

Додатково діє такий фактор, як неефективний менеджмент - самотні аптеки складно розвивати. І виробнику вигідніше працювати з мережевими аптеками. З боку останніх, в даний час відбувається справжня монополізація аптечного ринку. Комунальні аптеки не в силах витримати конкуренцію з мережевиками", - пояснив він.

Монополізація аптечного ринку "б'є по кишені" кінцевого споживача, продовжив Подтуркін.

"Мережеві аптеки не можуть похвалитися такою ж кількістю дешевих і не менш ефективних ліків, як комунальні", - зазначив він.

Нагадаємо, як писав УНН, протистояти експансії мережевого аптечного бізнесу взялися народні депутати. З цією метою в Раді був зареєстрований законопроект №8591, що передбачає ряд обмежень для мережевиків. 

Зокрема, парламентарії пропонують повну заборону маркетингових угод між аптекарями і виробниками, внаслідок дії якої ціни на ліки необгрунтовано завищують до 60%.

Також документ передбачає можливість відкриття не більше 4 аптек одним власником в рамках області, або 8 аптек - якщо вони будуть мати ліцензію на виробництво ліків.

Українські Національні Новини

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